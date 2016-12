Fifa: Buffon candidato a miglior portiere del 2014

18:39 - Le stagioni passano, la grandezza di Buffon resta. Per la decima volta consecutiva il portiere della Juventus è tra i finalisti candidati al ruolo di miglior portiere dell'anno. La Fifa ha reso noto i nomi dei cinque che si contenderanno il premio e faranno parte della squadra ideale del 2014. A fianco di Gigi Buffon ci sono il campione del mondo Neuer, Claudio Bravo, Courtois e il campione d'Europa col Real Madrid Iker Casillas.

L'esito della corsa a cinque si conoscerà solo nel gennaio 2015 durante la cerimonia per la consegna del Pallone d'oro a Zurigo.

Per Buffon si tratta della decima nomination e in due occasioni, nel 2006 e nel 2007, è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto.

Per quanto riguarda il 2014 il favorito d'obbligo è il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, il 28enne Manuel Neuer.

Claudio Bravo, cileno di 31 anni, è il nuovo portiere del Barcellona, pagato 12 milioni di euro.

Thibaut Courtois, 22 anni, è il più giovane della lista dei cinque, è nel Chelsea di Mourinho e si è rivelato la scorsa stagione, all'Atletico Madrid.

Infine Iker Casillas, che al calcio spagnolo sta come Buffon al calcio italiano. E' il totem del Real Madrid, ha 33 anni, da due-tre stagioni è molto discusso, ma chi lo sposta?