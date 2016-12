Fifa, Blatter: "Platini mi disse, un whisky e ti dimetti"

Un'eventualità che il dirigente svizzero, come dichiarato al Blick domenicale, non ha mai preso in considerazione: "Non c'è stato rispetto verso la mia persona. Ho trovato tutto molto deludente quello che è successo a me nei giorni delle elezioni. La notte prima del voto, Platini ha scritto una mail a tutte le Federazioni dicendo che dovevano votare contro di me e scegliere il principe Alì e questo nonostante l'Europa non avesse un proprio candidato. Ho parlato con Franz Beckenbauer e mi ha detto che in ogni caso il presidente della Federcalcio era stato piegato alla causa del voto contrario a me".