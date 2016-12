Fifa, Blatter: "Non sono il diavolo e non ho ucciso nessuno"

Nell'intervista Blatter ha continuato nella sua difesa: "A vita! Squalificati a vita! Anche Platini. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti i soldi Fifa e siamo scappati? Abbiamo ucciso qualcuno? Non sono il diavolo. Credo in Dio e, se Dio esiste, non può esserci l'inferno. Quindi neanche il diavolo. I 2 milioni di franchi a Platini? A fine '98 Michel mi ha detto che avrebbe voluto lavorare con me a un milione all'anno. Un validissimo contratto orale. Non c'era il progetto Goal per aiutare i paesi più poveri, non c'era il calendario internazionale, lui ha lavorato bene. Poi a sorpresa è stato eletto alla Fifa e all'Uefa, a sorpresa perché l'Europa non l'amava: era l'unico con me. E io non mi sono più occupato del pagamento, per una cosa o per l'altra, ma ho dato l'ordine di pagare. La richiesta è passata per la commissione finanze e il Congresso".



Ma Franco Carraro aveva detto che nel bilancio quei soldi non c'erano: "Lui era revisore. La prima parte del pagamento è nel bilancio, la seconda no, ma io non sono un contabile Fifa. E che fosse o meno nel bilancio era un debito da pagare". Se mi fanno male le dimissioni? Non mi sono dimesso, ho rimesso il mandato, è diverso. Per salvare la Fifa, perché c'era il caos. Dicevano che la Fifa era la mafia, ora vedono che è vittima. Sono ancora presidente e dovevano farmi finire il mandato". E su Platini, ha concluso: "Un uomo onesto. Un po' primadonna. Ma non tutta l'Europa oggi lo appoggia, tanti sono con me e contro di lui. Lo spagnolo Villar mi è stato vicino".