Fifa: Blatter non molla, il 25 luglio sarà al sorteggio dei Mondiali 2018

Incredibile o no che sia (il calcio è anche questo), Sepp Blatter sarà presente a San Pietroburgo, il 25 luglio, per la mega-cerimonia sul sorteggio dei gironi eliminatori dei Mondiali di Russia 2018. E' quanto anticipa The Guardian, in un servizio che riporta le parole del ministro dello Sport russo, Vitaly Mutko che afferma: "Tutta la Fifa sarà presente al sorteggio, le 209 Federazioni coi loro rappresentanti. Tutto sta andando come previsto".

E Blatter, aggiungono, è sempre stato presente a tute le cerimonie in Russia, negli ultimi 23 anni. Perché dovrebbe disertare la più solenne e importante? Il problema delle sue dimissioni dalla poltrona di presidente della Fifa (2 giugno)? Un problema, sì, ma relativo visto che in carica c'è ancora lui e fino a dicembre (prima ipotesi di nuove elezioni) il governo del calcio mondiale vede ancora il Colonnello al posto di comando.

Poi, c'è da capire se esiste un problema di rappresentatività oppure di opportunità. Tenendo ben presente che i rapporti fra Sepp Blatter e Vladimir Putin sono buoni, molto buoni. La Russia, all'ultimo congresso, non l'aveva abbandonato.