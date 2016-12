Fifa, Blatter indagato dalla Procura generale svizzera per frode

Blatter, che rimarrà in carica alla Fifa fino al 26 febbraio 2016 , oggi ha ricevuto la visita di funzionari della Gendarmeria svizzera nei suoi uffici. Blatter è stato interrogato e i suoi uffici perquisiti. L'accusa sarebbe quella di aver pagato in modo fraudolento Michel Platini (circa 2 milioni di franchi svizzeri) nel 2011 per un lavoro svolto tra il 1999 e il 2001. Platini è stato sentito come persona informata dei fatti.

PLATINI: "PAGATO PER UN LAVORO SVOLTO""Sono stato pagato per un lavoro che ho svolto". Così il numero 1 dell'Uefa, Michel Platini, in una dichiarazione in merito all'inchiesta sulla Fifa che vede indagato il presidente Blatter. "Mi è stato chiesto di fornire informazioni utili alle indagini: ho chiarito tutto e resto disponibile a collaborare in qualsiasi momento con le autorità".



Ecco il testo della dichiarazione del presidente dell'Uefa, in cui si sottolinea che Platini oggi è stato sentito (nella sede della Fifa a Zurigo, ndr.) solo in qualità di testimone: "Oggi le autorità svizzere mi hanno chiesto informazioni riguardanti l'inchiesta in corso sulla Fifa. Io sono sempre stato disponibile ad aiutare gli organismi competenti nel loro lavoro investigativo e ho quindi pienamente collaborato. In merito al pagamento che mi è stato fatto (due milioni di franchi svizzeri, ndr), tengo a precisare che tale importo si riferisce al lavoro che ho svolto nell'ambito di un contratto con la Fifa. Sono stato contento di essere stato in grado di chiarire tutto con le autorità. Oggi ho anche chiarito alle autorità svizzere che da quando vivo in Svizzera sono disponibile a parlare con loro in qualsiasi momento per chiarire eventuali questioni relative alla indagini".