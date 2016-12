Fifa, Blatter: "Ho finito con il calcio, squalifica senza senso"

C'è molta amarezza nelle parole di Joseph Blatter , squalificato per 8 anni. Così nell'intervista al Wall Street Journal: "Ho finito il mio lavoro nel calcio'. Penso che questa sia una squalifica senza senso, davvero". Blatter ha poi continuato: "Sottolineo che in base alla legge svizzera per una sospensione di otto anni si deve aver commesso un omicidio o una rapina in banca''. Nell'intervista Blatter ha anche parlato del suo rapporto con Platini.

Un rapporto sempre rispettoso "fino a quando non ha iniziato a dire a tutti di non votate per me. Sui Mondiali del 2022 Platini mi aveva riferito che se avessimo votato il Qatar, il giorno dopo tutti ci avrebbero detto che la Fifa si era venduta. Una settimana dopo mi ha detto che qualcosa era cambiato". Secondo Blatter, Platini avrebbe deciso di cambiare il voto nel 2010 durante un pranzo all'Eliseo, con Nicolas Sarkozy e un membro della famiglia reale del Qatar. Agli sponsor della Fifa che chiedono riforme, Blatter ha detto: "Le aziende fanno la fila per entrare. Se gli americani vogliono lasciare, arriveranno altri. Ma non vogliono lasciare. Ho trascorso 40 anni nella Fifa. Non mi dispiace parlare del passato che per me è più brillante del futuro".