Fifa, Blatter e Platini squalificati per 8 anni

Il comitato etico della Fifa ha squalificato per 8 anni Sepp Blatter e Michel Platini, che vengono così estromessi da qualsiasi attività legata al calcio. I due sono colpevoli di aver infranto il codice etico: sul piatto il pagamento di 1,94 milioni di dollari effettuato dal Blatter nel 2011 nei confronti di Platini per lavori come adviser presidenziale dal 1999 al 2002. Salta dunque la possibilità per Platini di candidarsi come presidente Fifa.

Non c'era nessuna base legale che giustificasse il pagamento dei quasi 2 milioni di euro versati nel 2011 dal Blatter a Platini per "consulenze" svolte dal francese tra il 1999 e il 2002. Questo il motivo della squalifica. "Né nella sua dichiarazione scritta, né durante la sua audizione, Blatter è stato in grado di giustificare e dimostrare la presenza di basi legali per questo pagamento". La sentenza del comitato etico, che ha comminato anche multe economiche (50mila franchi svizzeri a Blatter, 80mila a Platini), pone di fatto fine alla carriera sportiva di Blatter (17 anni da presidente, 40 anni nel calcio) e chiude le porte a Platini rispetto ad una possibile candidatura alle prossime elezioni Fifa. Entrambi, però, faranno quasi certamente ricorso al Tas.



"Blatter ha violato i doveri che aveva nei confronti della Fifa, non mettendola al primo posto nei propri interessi. Ha evitato di astenersi da tutto ciò che potesse andare contro gli interessi della federazione. Le dichiarazioni di Blatter riguardo ad un accordo verbale con Platini riguardo all'incarico e al successivo pagamento non sono state ritenute credibili e sono state rigettate dalla camera di consigli", si legge nel comunicato del comitato etico. "Platini ha dimostrato di aver mancato in credibilità e integrità, dimostrando inconsapevolezza nell'importanza dei suoi doveri, obblighi e responsabilità".