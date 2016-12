Fifa, Blatter di nuovo sotto accusa: avrebbe intascato 71,5 milioni di euro con Valcke e Kattner

"Le prove sembrano rivelare uno sforzo coordinato da parte dei tre ex dirigenti per arricchirsi attraverso aumenti annuali degli stipendi, bonus per la Coppa del Mondo e altri incentivi per un totale di 79 milioni di franchi svizzeri solo negli ultimi cinque anni". A parlare, il giorno dopo le perquisizioni delle autorità svizzere, è Bill Burck dello studio legale Quinn Emanuel, che ha condotto l'indagine all'interno della Fifa. A tal proposito le autorità hanno sequestrato documenti e dati elettronici e l'indagine riguarda persone già coinvolte nello scandalo ma anche altre che fino a oggi erano risultate estranee all'inchiesta: tra queste, comunque, non c'è l'attuale presidente della Fifa, Gianni Infantino.