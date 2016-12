Fifa, Blatter attacca Platini e Uefa: "Complotto contro di me"

Secondo Blatter, Platini ha un odio personale nei suoi confronti perché voleva soffiargli il posto: "Ma non aveva il coraggio di candidarsi. E ora siamo in questa situazione. La Fifa non è in crisi, è in crisi la sua leadership. Un grande tsunami si è abbattuto sulla Fifa e tutti hanno detto che ero io il responsabile. Ma come posso essere moralmente responsabile per tutti?".

Nell'intervista all'agenzia russa Tass ha raccontato anche dei due milioni di franchi svizzeri dati a Platini, il vero motivo dello scandalo: "Quando era il presidente del Comitato organizzatore di Francia '98 mi disse che voleva lavorare con me, prima di aggiungere 'Valgo un milione all'anno'. Per me era però impossibile e allora mi propose 'Mi pagherai dopo'". "Abbiamo fatto dei contratti, ha preso dei soldi ma non un milione, e ha lavorato fino a quando è stato eletto, nel 2002, nell'Esecutivo Fifa e Uefa. Nel 2010 ha contattato il direttore finanziario della Fifa dicendo: 'guardate che ci dovete dei soldi'. Sono stato informato e ho chiesto la fattura. Lo abbiamo pagato. Non ci sono altre ragioni dietro quei soldi".