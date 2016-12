Fifa: arrestati i due vicepresidenti

Non c'è pace per la Fifa, investita da uno scandalo che si allarga a macchia d'olio. A Zurigo oltre 10 persone sono state arrestate, tra cui funzionari ed ex esponenti del massimo organo del calcio mondiale. In manette anche i due vicepresidenti Juan Angel Napout e Alfredo Hawit Banegas. Le accuse sono di racket, riciclaggio di denaro e frodi. Incriminati anche cinque consiglieri dell'attuale e del passato Comitato Esecutivo. Blatter non è coinvolto.