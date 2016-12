Feyenoord-Roma, Pallotta: "Nessuna vendetta dei romanisti"

15:31 - Una promessa e una stoccata. Il presidente della Roma non usa giri di parole in vista del match di ritorno col Feyenoord dopo lo scempio dei tifosi olandesi nella capitale. "E' stato disgustoso e imbarazzante. Spero che i nostri tifosi non facciano altrettanto. Dobbiamo dimostraredi essere civili. Andare a Rotterdam per cercare vendetta è stupido", ha detto Pallotta. "Quello che han fatto per una partita è ridicolo. Devono pagare i danni".

"Non hanno dimostrato civiltà. Non tutti, ma un gruppo che ha danneggiato le antichità di Roma, si sono comportati da imbecilli. I nostri tifosi sono migliori, non sono preoccupato", ha proseguito il numero uno giallorosso che poi ha parlato anche del complicato momento della squadra e del tecnico francese.



"PROBLEMA ROMA? NON ABBIAMO MAI PERSO"

"Abbiamo perso partite? No. E allora qual è il problema?". Così James Pallotta ridimensiona la crisi di risultati dei giallorossi. "Il problema c'è solo per i media - aggiunge scherzando il numero uno della Roma -, sono loro a crearlo. I tifosi non mi dicono queste stupidaggini... A vedere un problema sono pochi supporter che forse tifosi non lo sono neanche". "La maggior parte delle persone non la pensa così. Ne ho incontrare trenta a Milano e per loro era tutto a posto - ha sottolineato il presidente giallorosso -. La squadra ci sta provando, è solo un momento. Siamo ancora secondi in classifica".



"GARCIA PRIMA DIO, ORA DIAVOLO?"

La Roma ad inizio stagione si era posta l'obiettivo dello scudetto, ora invece deve difendere il secondo posto. Ma il presidente Pallotta non è preoccupato e vede ancora in Garcia la guida giusta: "Si, ogni anno l'obiettivo è vincere il titolo. Ma non vedo quale sia il problema. Qualche volta lo puoi vincere qualche volta no - ha detto Pallotta oggi a Milano - Garcia uomo giusto? Perché no? Pensate che l'anno scorso Rudi era per tutti un dio e' adesso per tutti e' diventato un diavolo? Non penso sia così, e' solo un periodo e ci sono stati tanti pareggi. Ma torneremo a vincere".