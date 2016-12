Feyenoord-Roma, la Uefa apre inchiesta su club olandese e Ljajic

00:18 - Come ampiamente prevedibile, la Uefa ha aperto un'inchiesta su Feyenoord-Roma, ritorno dei 16esimi di Europa League. Nel mirino il comportamento dei tifosi olandesi, che ha costretto l'arbitro a sospendere la gara nella ripresa per lancio di oggetti in campo (tra i quali anche una banana indirizzata a Gervinho), e Adem Ljajic: l'attaccante serbo rischia una sanzione per "comportamento provocatorio" dopo il gol.

Il 19 marzo verrà annunciata la pena comminata al club olandese, finito nell'occhio del ciclone per la banana di plastica lanciata verso Gervinho. L'arbitro Clément Turpin e il delegato Uefa hanno annotato tutto nel referto. Il club olandese, accusato anche per lancio di oggetti in campo, sempre da parte dei tifosi, e per carenze organizzative in occasione della gara, rischia tantissimo, perché il massimo organismo europeo punisce duramente gli episodi di razzismo. Quasi certo almeno un turno a porte chiuse, ma c'è anche la possibilità che il Feyenoord venga squalificato un anno dalle competizioni Uefa.



E' attesa per mercoledì, invece, la decisione su Adem Ljajic, perché la Roma è impegnata negli ottavi il 12 e il 19 marzo contro la Fiorentina. L'attaccante serbo è sotto inchiesta per il "comportamento provocatorio nei confronti dei supporter avversari", ovvero dei gesti verso la tribuna, mentre esultava in occasione del gol che ha sbloccato la gara.