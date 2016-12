Feyenoord, Elia arrestato dopo una rissa a Rotterdam

Eljero Elia ancora tra alti e bassi. Dopo l'esperienza poco fortunata alla Juventus, oggi l'esterno olandese, 29 anni, gioca nel Feyenoord. Elia, in gol nel 3-1 di domenica contro il Cambuur, è stato arrestato per un possibile coinvolgimento in una rissa a Rotterdam avvenuta giovedì scorso. Il giocatore era stato convocato dalla polizia e, dopo essere stato ascoltato, è stato trattenuto in caserma.