Festa Leicester, Bocelli incanta il King Power Stadium

Leicester-Everton , spettacolo in campo ma anche prima del match. King Power Stadium stracolmo (nonostante i biglietti a prezzi folli), spedizioni di tifosi italiani in città e la potenza canora di Andrea Bocelli . Il tenore italiano ha cantato "Nessun dorma" e "Con te partirò" indossando la nuova maglia dei campioni della Premier. E per festeggiare degnamente, pizza e birra gratis per tutti i tifosi allo stadio.

Una giornata memorabile per i tifosi del Leicester. Una volta scesi sul campo del King Power Stadium (tutto esaurito da settimane, i bagarini hanno provato a rivendere i biglietti a cifre cha hanno superato le 10mila sterline) hanno ascoltato dal vivo Bocelli, a fianco di Ranieri, intonare al centro del campo "Time to say goodbye" (versione inglese di "Con te partirò"), che per l'occasione è diventata "Time to win again" e soprattutto "Nessun Dorma".



Tutti i possessori di biglietto hanno ricevuto in omaggio una bottiglia di Singha Beer, la birra partner del Leicester (per gli astemmi, pronte bottiglie d'acqua). Inoltre a tutti i presenti al King Power Stadium è stato regalato un buono per una pizza gratis da Pizza Hut: 30mila pizze gratis, quindi! Ma le iniziative non finiscono qui: attorno allo stadio prevista una zona completamente dedicata ai bambini.



In città festa anche per un folto gruppo di tifosi italiani, quelli giunti a Leicester con pullman e auto nell'ambito dell'iniziativa di Calciatori Brutti, l'ormai famosa "macchinata ignorante". Sono quasi 500 infatti i simpatizzanti delle Foxes in città, di blu vestiti, inneggianti a Claudio Ranieri.