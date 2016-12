Ferrero: "Sinisa se ne va? Il futuro-Samp sarà meraviglioso"

09:49 - Domenica c'è Milan-Sampdoria. E questa è stata la settimana di Sinisa Mihajlovic: tutti lo vogliono, la prossima stagione, e Miha non esclude niente: restare alla Samp o andarsene. E il presidente Ferrero che cosa pensa dei tanti rumori attorno alla sua squadra? Come al solito, il numoer uno della Samp non si lascia sfuggire l'occasione per dare il... massimo.

I pensieri e parole cominciano dallo 0-2 di Firenze: "La Fiorentina ha giocato meglio e ha meritato di vincere. Il nostro però rimane un buon campionato", ha detto il presidente.

La sfida contro il Milan? "Che vinca il migliore".

Allenamento della Samp, stamattina: Mihajlovic si è arrabbiato e di brutto coi suoi giocatori: "La punizione di Mihajlovic verso la squadra questa mattina? Ha fatto benissimo".

E il tema-tormento della panchina, futura: "Come vedo il futuro della Sampdoria senza Mihajlovic? Bello, meraviglioso. Sinisa al Milan? Di queste cose non me ne frega niente. Di Francesco il suo erede? E' un bravo ragazzo".



