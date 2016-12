Ferrero: "Sinisa ha trovato un'altra moglie. Ma gli voglio bene"

Verso Milan-Sampdoria, verso Ferrero-Mihajlovic: c'eravamo tanto amati, e si amano ancora. Come no. Nonostante il brusco addio di Sinisa che l'esatte scorsa cercava nuove avventure. Trovando il Milan. Proprio per questo il presidente doriano, a Sky, ha concesso un'intervista, come al solito divertente.

"Tutte le partite sono difficili, spero di andare a Milano a portare una ventata d'aria fresca, che lì c'è smog". ha detto il presidente della Samp.

"Io voglio molto bene a Sinisa, ma gli allenatori sono come i partner. Sinisa ha trovato un'altra moglie e mi ha abbandonato, ma io sono un uomo fortunato e quindi ho trovato Montella che è il migliore del mondo. Ciao Sinisa, vinca il migliore".