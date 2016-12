Ferrero si sfoga su Rossi: "Pagato per stare a casa"

14:22 - Massimo Ferrero, sanguigno presidente della Samp, si sfoga contro Delio Rossi, ex tecnico blucerchiato che, pur esonerato da Garrone, è tuttora a libro paga. "Non so quanto tempo sia trascorso da allora, ma so che continuo a pagarlo per stare comodamente a casa", ha detto in un'intervista a Undici. "Ho provato a incontrarlo per risolvere il contratto, ma mi ha risposto: 'Non mi conviene'. Questo è il calcio italiano".

Ferrero ritiene inammissibile il dover continuare a stipendiare un allenatore non in servizio. "Fino a quando qualche benemerito non avrà pietà di me e assumerà Rossi per farlo lavorare in un’altra realtà, le cose continueranno ad andare così", ha proseguito. "Spero solo che il tecnico sia in pace con la sua coscienza perché a incassare uno stipendio senza muovere un dito, io mi vergognerei. Mi tremerebbero le mani".