Ferrero: scuse a Thohir e attacco alla Juventus

16:18 - Per ora in azione c'è la Procura Federale della Figc. Poi potrebbe intervenire la giustizia ordinaria. Le parole di Ferrero, presidente della Samp, contro il suo omologo interista Thohir, hanno ovviamente suscitato un putiferio. Il "caccia quel filippino" è un caso da risolvere, e dopo una mattinata di tensioni, è arrivata la precisazione (con tanto di scuse) di Ferrero. Scuse all'Inter che si sono tradotte poi in un attacco alla Juve. Da romanista.

LE SCUSE DI FERRERO

Il presidente della Samp Massimo Ferrero si scusa e precisa. Dopo aver definito Erick Thohir un "filippino" con l'inevitabile apertura di un fascicolo da parte della Figc, il numero uno doriano spiega le sue parole. Lo fa nel corso della trasmissione radiofonica "Te la do io Tokyo". "La mia era solo una battuta, che è stata strumentalizzata. Agnelli ha detto ben di peggio, ma nessuno gli ha mai fatto nulla, perché ha i giornali. Credo che Thohir sia un uomo molto intelligente, non ho nulla contro di lui. Io volevo solo difendere Moratti, che è un grande uomo e ha dato tanto al calcio italiano. Moratti ha vinto tantissimo e ha investito tantissimo. Come il presidente Sensi, ci ha messo i soldi. Volevo solo difendere l'italianità".

In mattinata, la Sampdoria aveva fatto trapelare il pensiero di Ferrero in merito alla vicenda, dicendosi "serena" anche perché la precisazione a quella "che è stata una pur infelice battuta è stata fatta immediatamente dopo, al termine della trasmissione". A quanto si apprende ci sarebbe stato anche un chiarimento immediato in via privata tra il club blucerchiato e l'Inter.



L'ATTACCO AD AGNELLI

E dopo aver detto che Agnelli ha detto dell'Inter cose peggiori, ma nessuno fa indagini poiché lui ha i giornali, ecco l'altro affondo di Ferrero verso i bianconeri:"Mi auguro che i giallorossi battano la Juve 4 a 0, con i bianconeri alla fine del campionato quarti in classifica. Tra poco la Juve cascherà e la Roma li supererà. Il mio cuore è romanista, ma amo pazzamente i colori sampdoriani".