Ferrero sbotta: "Voci sulla Samp, c'è un mandante e io vado in Procura"

Bufera attorno a casa-Sampdoria. La squadra è in zona-pericolo, nonostante Montella e i fieri propositi di risalita. E le voci su difficoltà del club, difficoltà economiche, sono all'ordine del giorno. Tanto da indurre il presidente Ferrero a dire basta, ora basta. Denuncio. "Basta con lo stillicidio delle notizie spazzatura, il bilancio della Samp è in ordine e io non vendo: invece continuo a leggere di falsi incontri carbonari...".



Massimo Ferrero, presidente blucerchiato, è infuriato: le indiscrezioni sulla possibilità di cessione della sua società si susseguono, ma lui al telefono con l'Ansa smentisce. "Anzi -aggiunge- mi sono rotto le scatole, vado in Procura e denuncio. Perché ci deve essere dietro un mandante. Forse dà fastidio il mio lavoro onesto, ma vengano avanti che stavolta meno forte...".