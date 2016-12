Ferrero: "Non vendo la Sampdoria"

Massimo Ferrero non ha alcuna intenzione di vendere la Sampdoria. Lo ha ribadito lui stesso sul sito internet del club, smorzando le voci sempre più insistenti attorno a una possibile cessione della società. "Non esiste alcuna trattativa per la vendita dell'U.C. Sampdoria e non è stata mai ricevuta alcuna proposta - si legge nel comunicato -. Sono solo notizie prive di fondamento che possono disturbare il lavoro della squadra".