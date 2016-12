Ferrero: "Montella è bravo. Ma me la sono fatta sotto"

FERRERO, BALOTELLI, CASSANO E MONTELLALe parole di Ferrero, a proposito di Montella. "Montella è un grande allenatore ma gli serviva un po' di tempo. Il Milan ha fatto benissimo a prenderlo. Il Milan mi ha ringraziato per averlo lasciato libero. Non sono un presidente attaccato ai soldi. Se una persona mi chiede di andare via non lo lego per 700mila euro. Il calcio è talmente breve... Io voglio molto bene a Montella e lo stimo però devo dire che lo scorso anno me la sono fatta sotto".

"Mi aspetto una stagione importante. L'altro anno ho sofferto veramente tanto. Abbiamo fatto un campionato immeritato. La squadra c'era, ma forse abbiamo preso un allenatore in corsa che non era adeguato per quel periodo".

"Balotelli? Non ci sto più pensando, perché è proiettato in altri lidi. L'ho invitato ma pensa ad altre strade". "Soriano? Lo vogliono tutti, ma ce lo teniamo stretto".

"C'è spazio per Cassano con Gianpaolo? Giampaolo è un maestro del calcio, una persona seria. Predilige i ragazzi per farli diventare grandi giocatori, ma se c'è un giocatore bravo e talentuoso come Cassano il tecnico non si fa delle preclusioni. Io con Cassano non ci ho mai litigato, gli ho solo detto che abbiamo iniziato un progetto in cui si prediligono i giovani e quindi non è nel progetto. Si sta allenando, abbiamo fatto una chiacchierata. Sa che ci sono delle regole e lui le rispetterà. Magari ci darà una mano".