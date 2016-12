Ferrero: "La Samp come il Parma? Vai a fare in c..."

Una domanda troppa diretta ha fatto sbottare Massimo Ferrero. "Ma la Sampdoria rischia di fare la fine del Parma?", chiede il giornalista. La risposta stizziata del patron blucerchiato, prima di abbandonare la sala, non lascia spazio a interpretazioni: "Ma lei non è capace di andare a fare in culo?". Poi un altro attacco: "Voi giornalisti siete il male del calcio". In questi giorni si parla dei debiti della società doriana.