Ferrero: "Il debry del cinema lo vinco io" 

23:38 - Napoli-Sampdoria, il derby del cinema con la sfida tra Aurelio De Laurentiis e Massimo Ferrero. E il presidente della squadra doriana dice: "Vinco io, matematico". Poi ci sarà anche un altro derby, quello per Mihajlovic: ma sull'argomento oggi si tace. Miha allena la Samp. Se la prossima stagione allenerà il Napoli, fra un mese e sette giorni sapremo.

Al termine dell'incontro in Comune, dove ha partecipato alla consegna dei fondi per gli alluvionati raccolti dalla Lega di Serie A, si è rivolto al sindaco Marco Doria con una battuta: "Alé Doria" e ha manifestato un sogno, una finale in Europa tra Samp e Genoa, magari da giocare al Ferraris per "fare felici tutti i tifosi della città".

Ferrero ha confermato l'intesa con Preziosi per gestire lo stadio e la trattativa sembra in fase di arrivo, "magari il sindaco propone la concessione per 99 anni", ma Doria ha replicato "impossibile, non lo prevedono le norme". Poi il primo cittadino ha dato una certezza: "Nessun rischio che Genoa e Samp in caso di qualificazione all'Europa League vadano a giocare altrove", ha detto riferendosi al fatto che lo stadio è privo della licenza Uefa.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X