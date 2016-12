Ferrero: "Europa League? Preoccupazioni zero". Fra 7-10 giorni la sentenza

E' il giorno di Walter Zenga , casa-Sampdoria: bentornato ad allenare in Italia. E' il giorno (anche) di una Samp che festeggia un anno esatto (era il 12 giugno 2014) di Ferrero presidente, la Samp lanciata in Europa, ma che dall'Europa (League) potrebbe essere estromessa. Un giorno speciale comunque sia nel mondo blucerchiato. Progetti e propositi per l'immediato futuro, un calciomercato che sa di nomi forti. Tutto da seguire.

Cominciamo dal caso- Europa League. L'avvocato Antonio Romei , che è il primo collaboratore del presidente Ferrero. "Entro sette-dieci giorni , ovvero entro la fine della prossima settimana, ci sarà la parola definitiva sul nostro futuro in Europa League. Noi siamo tranquilli, diamo e daremo agli organi competenti tutto quello che serve. I nostri programmi non sono cambiati, abbiamo programmato la stagione per giocare i preliminari di Europa League e così procediamo. Ripeto: siamo tranquilli. E aspettiamo la parola definitiva fra 7-10 giorni".

Poi arriva il presidente Ferrero , che arriva in sala stampa in compagnia dell'ex presidente Edoardo Garrone e l'ex presidente dice. "Un anno fa portavo qui Massimo Ferrero. Un anno dopo sono qui per dirvi che Ferrero ha fatto bene, molto bene, meglio di me. La squadra è rinforzata, la società è più solida, i fatti ci hanno dato ragione". E Ferrero : "Io sono diventato tifoso della Sampdoria, ho avuto la fortuna di incontrare persone speciali. E sono qui in questo giorno che per tutti noi è speciale, per Zenga soprattutto. E' un grande allenatore, mi ha convinto, ha molta voglia e tante motivazioni. Io sono favorevole alla continuità del lavoro e spero che Walter stia con noi a lungo. Io sono contrario agli esoneri, alle sostituzioni. Zenga ci farà vincere e anche divertire". E l'Europa League? "Siamo una società sana, credo nella giustizia, la mia preoccupazione è zero. Il Torino la scorsa stagione è andato in Europa, il loro caso è analogo al nostro, perché per noi dovrebbe essere diversa la soluzione?". Eto'o? "Se vuole andarsene, se ne andrà. E' un grande campione, non lo costringo a restare, sarà una sua libera scelta". E Mihajlovic. "Lui ha detto: chi arriva dopo di me, fa peggio. Miha, ma che cavolo di cose vai dicendo? Non mi sono arrabbiato, però nel prossimo campionato, state sicuro, Zenga-Mihajlovic finisce 2-0".

PARLA L'UOMO RAGNO

Ed eccolo l'Uomo Ragno. Accanto a lui, l'avv. Romei (stretto collaboratore del presidente) e il ds Carlo Osti che racconta: "Facevo il difensore e in carriera ho segnato solo due gol. Ebbene, il 16 settembre 1984 in Atalanta-Inter uno l'ho segnato proprio a Walter. Ne sono fiero e dopo 31 anni sono felice di stare, finalmente, con lui"

E poi le parole del neo allenatore della Samp. "Sono felice ed emozionato. Torno a casa dopo 20 anni, ho ritrovato tanti amici. Per me è fantastico. Oggi poi, 12 giugno, è un anno esatto di Massimo Ferrero presidente della Samp, un anno in cui sono state fatte cose speciali".

"La scelta mia e della Samp è per il bene del club, tutto il lavoro sarà improntato a questa linea di condotta. Io sono un ottimista di natura, non sono qui di passaggio, ho firmato un solo anno di contratto perché non voglio essere difeso da nessuno, nemmeno da un pezzo di carta. A me interessa lavorare bene con le persone con le quali vado d'accordo. Se funziono si va avanti, altrimenti...".

Come sarà la sua Sampdoria. "Non lo so, Il primo luglio comincia il ritiro e il mercato è aperto. E' davvero troppo presto per parlarne. Eto'o? E' un giocatore della Samp, ha ancora un anno di contratto. Se vuole andare via, ne prenderemo un altro. Eto'o ha fatto qualcosa nel calcio, è conosciuto nel mondo, è un fuoriclasse. Io sono felice che sia qui. Se io svelo quali sono le intenzioni del club, chi è in uscita sarebbe deprezzato e viceversa chi può arrivare costerebbe di più. Capisco, cercate i nomi. Ma noi non possiamo andare oltre e il mercato è aperto fino al 3 settembre".

E poi: "Giudicatemi per il lavoro che farò, per i risultati. Torno in Italia dopo cinque stagioni e con 450 panchine alle spalle. Ho fatto quello che dovevo fare, mi sono costruito una carriera, la mia, con lo zaino sulle spalle. Mi sono sposato dieci anni fa. Ho la mia famiglia e anche una famiglia sportiva, la Sampdoria".