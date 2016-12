Ferrero esalta Totti: "Patrimonio dell'Unesco"

Nella giornata dell'incontro tra Totti e Pallotta, con il presidente giallorosso ben disposto a trovare un accordo con il capitano riguardo la prossima stagione e ad offrirgli un posto da dirigente, anche Massimo Ferrero interviene sulla vicenda: "Totti è un patrimonio della Roma, è come l'Unesco. Totti è la Roma, ha dato la vita per la Roma e deve rimanere giallorosso a vita. Si è meritato un posto da dirigente. Montella lo vuole alla Samp? Magari viene, non c'è nessun problema. Totti è il calcio, gli altri sono il pallone". (fonte video Rete Sport)