Ferrero deferito per le "frasi razziste" su Thohir

18:24 - Le scuse pubbliche a Thohir non sono bastate. E per il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è arrivato il deferimento della Procura federale. Pesanti le motivazioni. Ferrero è deferito per aver "espresso pubblicamente dichiarazioni lesive, offensive e discriminatorie per motivi etnici nei confronti del presidente dell’Inter Thohir". Deferita anche la società "a titolo di responsabilità diretta e concorrente".



Ecco il comunicato. "Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero 'per avere, con le dichiarazioni rese dinanzi alle telecamere durante la trasmissione Stadio Sprint in onda su Rai 2 il 26 ottobre e riprese dai principali organi di stampa, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive, offensive e discriminatorie per motivi etnici nei confronti del presidente dell’Inter Erick Thohir'. E' stata deferita anche la società "a titolo di responsabilità diretta e concorrente".

Ferrero aveva detto: "Ho parlato con Moratti, gli ho detto: caccia quel filippino, che l'hai preso a fa?". Le scuse a Thohir due giorni dopo. Ieri Thohir a Repubblica ha detto: "Ferrero si è scusato, gli ho parlato, gli ho detto che dobbiamo incontrarci per parlare del futuro del calcio".