Ferrero: "Contenti di aver tenuto Eder: l'Inter è tanta acqua ma poco pesce"

"Abbiamo voluto tenere Eder, non siamo un discount". Il presidente della Samp Massimo Ferrero commenta così il mancato trasferimento all'Inter dell'attaccante italo-brasiliano: "Lui ha un contratto rinnovato per cinque anni a marzo dell'anno scorso. L'Inter lo voleva ma per noi non era in vendita - ha dichiarato il patron al Corsport - e comunque l'offerta non corrispondeva al suo valore. L'Inter, come diciamo a Roma, è tanta acqua e poco pesce".