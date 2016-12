Ferrero a Zamparini: "Non parlare più di me"

21:57 - "Zamparini, non parlare più di me". Con una nota pubblicata sul sito della Sampdoria, il presidente Ferrero manda un messaggio al numero uno del Palermo, con cui ultimamente è stato protagonista di una dura polemica a distanza. "Ho già tanti amori e non ho certo bisogno delle sue attenzioni: lo invito a occuparsi del suo giardino. Ho sempre portato rispetto a un veterano del calcio, invece lui ha pensato tanto a me e ha parlato troppo di me".

Zamparini aveva accusato Ferrero di avergli 'scippato' il centrocampista Barreto, giocatore in scadenza con il Palermo, e il difensore Munoz, arrivato alla Samp lo scorso gennaio, per 500 mila euro. "Zamparini vuole solo che si parli di lui, sa sa che a nominare Ferrero si finisce in tv. Mi ha offeso, mi ha insultato, mi ha mandato messaggi minatori, è un uomo 'vintage' - aveva detto Ferrero - Su Barreto Zamparini deve farsi un esame di coscienza e vedere quanti calciatori ha tolto in modo poco elegante ad altre squadre. Io ho affrontato la cosa con fair play, l'ho chiamato. Ora ci penserà la giustizia sportiva. Io vado d'accordo con tutti i presidenti che non sono cattivi come lui". "Ferrero è folle. Non ho mai minacciato di morte nessuno, ho i messaggi conservati - la replica del presidente del Palermo - Lo denuncerò e presenterò tutto in Federazione. Gli ho detto solo di non parlare con Barreto mentre discutevamo il rinnovo e gli ho scritto 'Bravo, ti aspetto sulla riva del fiume'. Questa non è certo una minaccia!".



Ora la nota di Ferrero sul sito della Sampdoria. "Durante la scorsa settimana, Massimo Ferrero e U.C. Sampdoria non hanno volutamente risposto alle continue e ripetute provocazioni e insinuazioni del signor Maurizio Zamparini, presidente dell'U.S. Città di Palermo. La scelta è stata dettata dalla volontà, sempre auspicata fin dall'inizio della stagione sportiva 2014/15, di proporre un calcio con il sorriso, senza inutili polemiche con arbitri o tra club, in giorni già particolarmente difficili per il movimento sportivo italiano e per il campionato in corso - si legge nella nota - Tuttavia, davanti a quelle ripetute provocazioni, non si può e non si deve far finta di nulla, soprattutto per rispetto nei confronti dei tanti appassionati tifosi blucerchiati che seguono ogni giorno, con lealtà, le vicende della società e della squadra. È per questo motivo che Massimo Ferrero e U.C. Sampdoria invitano il signor Maurizio Zamparini a occuparsi esclusivamente delle vicende riguardanti l'U.S. Città di Palermo e ribadiscono di essersi sempre e comunque comportati nel massimo rispetto delle regole, della lealtà sportiva e dei rapporti anche personali. «Ho sempre portato rispetto a un veterano del calcio - sottolinea il presidente Ferrero -, invece lui ha pensato tanto a me e ha parlato troppo di me. Ho già tanti amori e non ho certo bisogno delle sue attenzioni: lo invito a occuparsi del suo giardino".