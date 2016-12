Fenomeno-Totti, il selfie e Carlo Parola 

16:25 - Un selfie per ricordare a tutti l'impresa personale, una figura Panini per celebrare il gesto atletico: la fotografia del bellissimo gol in rovesciata di Francesco Totti nel derby potrebbe diventare una figurina del nuovo album, e non solo perché qualcuno sui social ha notato la somiglianza con la posa dell'immagine simbolo della collezione di figurine più conosciuta, ispirata alla famosa rovesciata di Parola.

"L'immagine del gol di Totti è candidata a diventare una delle figurine speciali dedicate ai protagonisti del girone d'andata", conferma il direttore Mercato Italia della Panini, Antonio Allegra. Il gesto atletico del capitano della Roma ricorda, infatti, la mitica "rovesciata Panini" da sempre simbolo della raccolta "Calciatori".

Ovvero quella di Carlo Parola, il 15 gennaio 1950, nel corso di Fiorentina-Juventus. Non era una palla-gol, né tantomeno un gol. Era una respinta di un cross del fiorentino Magni per Pandolifini. Parola, centromediano bianconero (allora si diceva così: centromediano, ovvero difensore centrale) respinse quel pallone che un fotografo, Corrado Bianchi, immortalò senza sapere -ovvio-. che quella sarebbe diventata l'immagine del calcio italiano quando -nel 1961- la Panini la pubblicò sulla copertina del primo album di figurine, come accade ancora oggi, dopo 54 anni. Immagine arcinota in tutto il Mondo.

Carlo Parola (1921-2000) ha giocato nella Juventus per 15 stagioni dal 1939 al 1954, vincendo 2 scudetti, e ha allenato la squadra bianconera nel 1960-61 e dal 1974 al '76, vincendo lo scudetto nel '75 e arrivando secondo dietro al Torino l'anno successivo: al suo posto, luglio 1976, arrivò Giovanni Trapattoni.