7 ottobre 2014 Fenomeno sull'altare: Ronaldo sposo per la quarta volta Ennesimo matrimonio per il brasiliano, stavolta con Paula Morais: si svolgerà in aprile, festa di 3 giorni con circa mille invitati Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:07 - Fenomeno anche sull'altare. Luis Nazario De Lima, noto in tutto il mondo come Ronaldo, è pronto a sposarsi per la quarta volta: il matrimonio con la bella Paula Morais, sua compagna dal 2012 tra vari alti e bassi, si svolgerà in aprile sulla spiaggia di Buzios, a circa 170 chilometri da Rio De Janeiro. Lo riporta il sito brasiliano Uol Esporte, che spiega anche come siano previsti tre giorni di festa e più di mille invitati.

A rivelare l'indiscrezione è una fonte anonima: "A Ronaldo e Paula piacciono le feste, ed è probabile che tutto si prolunghi anche per un altro giorno: tutto è fissato per il fine settimana dal 18 al 20 aprile, festa Nazionale in Brasile (il 21 aprile si rende infatti omaggio al patriota Tiradentes, ndr)". Si tratta del quarto matrimonio dopo quelli con Milene Domingues, Daniela Cicarelli e Bia Anthony. Quattro, invece, i suoi figli: Ronald, 14 anni, figlio della Domingues; Maria Sophia e Maria Alice, di 5 e 3 anni, figlie della Anthony; infine Alexander, di 4 anni, figlio della modella brasiliana Michele Umezu con cui Ronaldo ebbe una relazione extraconiugale.