Federer: "Io e Totti come i panda, icone da proteggere"

"Io e Totti siamo come i panda, icone da proteggere". Parole di Roger Federer che è un grande estimatore e amico del capitano della Roma . Il tennista svizzero, intervistato da Il Corriere della Sera, spinge il numero 10 giallorosso a continuare a giocare: "Ne ha il diritto e io faccio il tifo per lui. Nessuno può dirci quando smettere, è una decisione talmente intima e personale".

Ora dovrà intervenire il Wwf: "La battuta è buona e contiene una verità perché è vero che, in un certo senso, apparteniamo a un’altra specie. Io e Francesco incarniamo i nostri sport. Quello che ha fatto lui per il calcio non ha eguali. E’ un esempio, icona e storia contemporanea".



I prossimi Internazionali di Roma saranno l'occasione per incontrarsi nuovamente: "Con me è sempre di una gentilezza imbarazzante: anche quest’anno, se verrò a Roma, gli chiederò dritte sui ristoranti".