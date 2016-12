Federazione russa: "Esonerare Capello? Ne discuteremo"

La pesantissima sconfitta interna a mosca contro l'Austria per 1-0, potrebbe costare la panchina a Fabio Capello. A una precisa domanda su un possibile addio del tecnico italiano, il presidente ad interim dell'Unione calcistica russa Nikita Simonian ha risposto in modo secco: "Non so, ne discuteremo", queste le parole riportate dalla testata R-sport. Di un possibile esonero si parla da tempo, ma finora don Fabio è rimasto al posto.