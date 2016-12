Favola Belgio: primo posto nel ranking Fifa

A sancire il risultato storico per la squadra di Wilmots è stato l'ultimo successo contro Israele. Un'impresa basata sulla freschezza dei giovani talenti in rosa come Courtois, De Bruyne, Hazard, Mertens e Lukaku, ma anche sull'esperienza di alcuni "veterani" come Nainggolan, Vermaelen e Kompany. Nel giro di otto anni, i Diavoli Rossi sono passati dal 71.mo al primo posto del ranking, passando per le premature eliminazione a Euro 2000 e ai Mondiali del 2002 e poi per la storica qualificazione ai Mondiali brasiliani. Una crescita sorprendente, incentrata su una programmazione meticolosa e un tecnico di grande qualità che ora punta tutto sugli Europei in Francia per dimostrare il valore di questo gruppo e continuare a sorprendere.



Quanto invece alla situazione dell'Italia nel ranking, i dati ufficializzati dalla Fifa testimoniano un deciso passo in avanti degli azzurri, che salgono di quattro posizioni in classifica, ma restano comunque al tredicesimo posto. Tra le altre grandi, l'Argentina perde la testa e scivola al terzo posto. Guadagnano invece posizioni Cile, Uruguay e Turchia.