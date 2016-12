Favola Astana FC: la prima squadra kazaka in Champions

Dal Kazakistan con furore: l' Astana Fwtbol Klwbi è il primo club cosacco a fare il suo ingresso nella porta principale della Champions League. Una squadra sconosciuta ai più, nata nel 2009 ma ricchissima, capace di eliminare compagini più titolate come Maribor, HJK e Apoel Nicosia. Ovviamente è inserita in quarta fascia, ma i ragazzi di Stoilov - per lo più kazaki - il loro grande traguardo l'hanno raggiunto: far parlare di sé.

Una bella storia che racconta di un traguardo incredibile a pochi anni dalla fondazione diventato realtà dopo qualche turbolenza di troppo. Nel 2010, un anno dopo la creazione, arrivò il primo successo in Coppa del Kazakistan che avrebbe permesso all'Astana FC di provare la corsa europea. Permesso negato però dalla Uefa per la mancanza dei requisiti minimi per la partecipazione, impensabile in meno di tre anni di storia.

Ma è il 2014 il momento della svolta. In Europa League supera tre turni eliminando Pyunik, Hapoel Tel Aviv e Aik Solna, venendo eliminato solo dal Villarreal ai playoff per il miglior risultato fuori dai confini nazionali della loro breve storia. Adesso l'asticella si è alzata vertiginosamente scrivendo la storia e diventando il primo club del Kazakistan a partecipare alla fase a gironi di Champions. Ma non chiamatela Cenerentola. I ragazzi di Stoilov hanno voglia di stupire come l'eroe del preliminare Nemanja Maksimovic, ma non solo. Hanno la consapevolezza di non avere nulla da perdere e di attrarre le simpatie di mezza Europa. Probabilmente non basterà, ma i viaggi in carrozza negli stadi più belli del mondo sono già un bel finale per una favola ancora tutta da scrivere.

Per ragioni climatiche, infine, l'giocherà i primi due match interni alle ore 22.00 locali, ossia le 18.00 in Italia. La terza invece avrà luogo alle ore 21.00 locali, le 16.00 in Italia.