Famiglia Lewandowski: dopo la cinquina di Robert, segna quattro gol la sorella Anja

Il gol nel sangue, nel Dna. Almeno per quanto riguarda la famiglia Lewandoski. Dopo la cinquina rifilata dall'attaccante del Bayern Monaco al Wolfsburg in soli 9', adesso è la sorella Anya, 18enne dell'SV Glatten, a firmare 4 gol in 22' nella partita di Coppa di Germania dei dilettanti. contro il Musbach II (4-0). Buon sangue non mente. "Le mie compagne mi hanno preso in giro perché ho fatto un gol in meno di Robert", ha raccontato la sorella Anja.