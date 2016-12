Fallo assassino su Tevez, che rischio per l'Apache

Carlos Tevez ha trascinato il Boca Juniors in finale di Coppa d'Argentina, ma ha rischiato grosso per un fallo subito. Prima l'Apache ha siglato il 2-0 contro il Lanus con un gol dei suoi, poi nel finale è stato atterrato da Gomez (espulso) con un intervento da criminale. Per fortuna dell'ex Juve, che è letteralmente volato gambe all'aria, solo un grande spavento e nessun infortunio