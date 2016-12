Fallaccio su Messi, tre giornate a Filipe Luis

Tre turni di squalifica per Filipe Luis: il terzino brasiliano era stato espulso durante la partita tra Barcellona e Atletico Madrid per una brutta entrata a gamba tesa su Leo Messi, colpito violentemente al ginocchio e costretto poi ad uscire. Il giudice sportivo spagnolo ha voluto punire Filipe Luis "per la gravità dell'intervento". Salterà i match con Eibar, Getafe e Villarreal e tornerà disponibile per il derby di Madrid.