Fair play finanziario, punito il Galatasaray: niente Europa per 1 anno

La Uefa, secondo quanto riferito dall'emittente turca Ntv, ha bandito il Galatasaray dalle competizioni europee per un anno, in seguito alle violazioni delle regole di fair play finanziario. L'organo di governo del calcio europeo ha detto a gennaio che il club non era riuscito a rispettare le norme che regolano il livello consentito di perdite finanziarie, aprendo così la strada a un potenziale divieto da parte della Cfcb, l'organo di controllo finanziario dei club.