Fair play finanziario, in arrivo una stangata per l'Inter

17:55 - Forse già oggi. E' in arrivo, da parte della Uefa, una vera e propria stangata per l'Inter. I nerazzurri pagano per il fair play finanziario e, con tutta probabilità per il club di Thohir ci sarà non solo una multa pecuniaria (6-7 milioni di euro), ma anche l'obbligo di fare un mercato limitato e di ridurre la rosa per la lista Uefa (da 24 a 21 giocatori). Anche per la Roma c'è una multa in arrivo, ma, da quanto trapela, sarà più morbida.

Dopo l'incontro della scorsa settimana, il Panel (la commissione inquirente), si è rimessa di nuovo al lavoro per rifare i "calcoli" anche alla luce del mercato di gennaio.

Oggi, almeno questo è quanto riporta La Gazetta dello Sport, la comunicazione ufficiale e l'invito a recarsi di nuovo a Nyon. La missione, che il 7 novembre scorso vide proprio Erick Thohir recarsi in Svizzera, vedrà questa volta comparire Fassone e Bolingbroke, insieme, probabilmente, anche dal direttore dell'area amministrativa Williamson. Si diceva della sanzioni, oltre ai 6-7 milioni da pagare e il mercato da limitare, anche la riduzione della rosa che però potrebbe essere superata grazie all'obbligo di inserire giocatori cresciuti nel vivaio.

Per quanto riguarda la Roma non ci sarà una vera e propria sanzione, ma una sorta di avvertimento. Anche per i giallorossi è prevista una convocazione in settimana. Per tutti e due le società c'è tuttavia la possibilità di patteggiare. La soluzione più usata fin qui dai club europei.