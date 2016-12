Fair Play: ecco le stangate Uefa a Inter e Roma

23:27 - Fair Play finanziario, ecco le sanzioni a carico di Inter e Roma. Per l'Inter multa di 20 milioni (6 subito, 14 con la condizionale) e rosa ridotta per le Eurocoppe (eventuali) da 25 a 21 giocatori nel 2015-16 e fino al 2017. Per la Roma, multa di 6 milioni (2 subito, 4 con la condizionale) e rosa ridotta da 25 a 22 giocatori per le Coppe europee 2015-16.

IL CASO INTER

Nel dettaglio. L'Inter dovrà pagare subito la multa di 6 milioni. E questo a prescindere da ricavi e quant'altro. I 14 milioni con la condizionale si riferiscono a obblighi che il club deve adempiere, ovvero: il deficit massimo di 30 milioni nel 2016, il pareggio nel 2017 e il consolidamento per la stagione successiva. In tal senso, se le scadenze saranno rispettate, i 14 milioni saranno condonati. E da quanto riferisce il Ceo nerazzurro Bolingbroke, il tutto sarà rispettato.

Per quel che riguarda la rosa ridotta, si riferisce solo alle Coppe europee (21 giocatori rispetto agli attuali 25) e sarà valida fino al 2016-2107, ovvero due stagioni.

IL CASO ROMA

Sul fronte Roma, l'ammenda da pagare subito è di 2 milioni, quella sospesa con la condizionale è di altri 4 milioni. Anche in tal caso, il condono è previsto se saranno rispettati i tempi per l'aggiustamento del bilancio fino al 2017, e poi fino al 2018. Il tutto, beninteso, è già stato pianificato nei mesi di incontri fra i vertici del club e dell'Uefa. Tant'è che il club giallorosso spiega, in un comunicato congiunto con l'Uefa, che si impegna "a raggiungere il pareggio di bilancio nella stagione 2017-'18".

La rosa ridotta da 25 a 22 giocatori si riferisce alle Eurocoppe 2015-16 e anche alla stagione successiva.