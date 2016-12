FA Cup: Rooney di rigore, Manchester United salvo

Non basta al Manchester United un possesso palla mantenuto per oltre il 70% dell'incontro. E non basta la volontà di Rooney e compagni per battere una squadra di terza serie: all'Old Trafford serve un rigore in pieno recupero, comunque giusto, per battere 1-0 lo Sheffield United e approdare ai sedicesimi di finale. È il 93' quando Hammond atterra Depay, dal dischetto il capitano non sbaglia e lo United va avanti senza cancellare tuttavia la pessima prestazione e il disappunto dei propri tifosi. A spianare la strada del Manchester City verso i sedicesimi, dove incontrerà l'Hull, ci pensa Aguero, già a segno dopo 16' contro il malcapitato Norwich: del giovanissimo nigeriano Iheanacho al 31' e di De Bruyne al 78' le reti del 3-0 finale. Tre reti le segna anche l'Arsenal, impegnato all'Emirates contro il Sunderland: per avere la meglio dell'undici allenato da Sam Allardyce, però, serve una rimonta perché a passare in vantaggio sono i Black Cats con un gol di Lens al 17'. Campbell la pareggia al 25', quindi Bellerin si mette al servizio dei compagni e con un assist per il neoentrato Ramsey e uno per Giraud trascina i Gunners al turno successivo dove troveranno la vincente tra Northampton e Milton Keynes. Senza affanni il 2-0 dell'Everton sul Dagenham & Red., mentre fatica più del previsto lo Stoke per avere la meglio del Doncaster (terza divisione), regolato 2-1 grazie alle reti di Crouch e Walters. Successo esterno anche per il Crystal Palace in casa del Southampton (1-2, a segno Ward, Romeu e Zaha), vittorie di misura per West Ham e Watford (1-0 rispettivamente a Wolves e Newcastle); passo falso infine dell'Aston Villa che in casa del Wycombe (quarta serie) non va oltre l'1-1, match che si dovrà rigiocare per stabilire chi andrà avanti in FA Cup.