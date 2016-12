FA Cup: Ogbonna castiga Klopp, West Ham avanti

E' Angelo Ogbonna a decidere il replay del quarto turno di FA Cup tra West Ham e Liverpool . Dopo lo 0-0 di Anfield nel match disputatosi lo scorso 29 gennaio, al Boylen Ground ci vogliono i tempi supplementari dopo il vantaggio di Antonio e la replica su punizione di Coutinho. A pochi secondi dai calci di rigore, l'incornata del centrale azzurro non lascia scampo a Mignolet per il 2-1 che qualifica la squadra di Bilic.

Klopp butta nella mischia tanti giovani e seconde linee, mentre Bilic si affida a sette undicesimi degli uomini usciti sconfitti dalla trasferta di campionato in casa del Southampton. Allo scadere del primo tempo la linea difensiva dei Reds (guidata da Lucas Leiva) scricchiola e lascia a Valencia la possibilità di prendere il fondo e crossare sul secondo palo dove arriva la spettacolare volée ad incrociare di Antonio che vale l'1-0 dei padroni di casa.



Sono passati appena tre minuti nella ripresa quando Coutinho decide di togliere un po' di apprensione dalle spalle di Klopp: su una punizione dal limite il brasiliano fa passare la sfera sotto la barriera calciando rasoterra e cogliendo Randolph impreparato. 1-1 al 48' grazie al sesto gol in stagione dell'ex Inter. Dieci minuti dopo Klopp manda sul terreno di gioco l'artiglieria pesante, inserendo Sturridge e Origi per Teixeira e lo stesso Coutinho. Proprio l'attaccante inglese nel finale dei tempi supplementari è il più pericoloso, andando ad un passo dalla conclusione dopo una vertiginosa serpentina partita dalla trequarti. Stanno per arrivare i calci di rigore quando da palla inattiva Payet pesca nel gruppo la testa di Ogbonna, che sovrasta Stewart e infila la sfera là dove Mignolet non può arrivare. Un'altra doccia gelata per Klopp, al quinto match consecutivo tra campionato e coppe senza vittorie. Il West Ham di Bilic andrà invece a giocarsi l'accesso ai quarti di finale ad Ewood Park contro il Blackburn.