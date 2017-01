FA Cup: miracolo Millwall, il Watford è fuori

Pomeriggio da incubo per il Watford di Walter Mazzarri che esce al quarto turno di FA Cup battuto 1-0 al Den Stadium dal Millwall, formazione della terza serie inglese. Gli Hornets, ancora senza gli ultimi acquisti dalla serie A Zarate e Niang, si inchinano alla rete del 33enne attaccante gallese Steve Morrison che trafigge Heurelio Gomes all'85'. Nel finale il Watford si butta in avanti ma non basta per evitare l'eliminazione.