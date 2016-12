FA Cup: Martial salva lo United, l'Arsenal è fuori

13 marzo 2016 FA Cup: Martial salva lo United, lʼArsenal è fuori 1-1 ad Old Trafford, con lʼex Monaco che manda al replay la sfida col West Ham. Gunners eliminati, in semifinale ci va il Watford

Tutto rimandato e altra figuraccia evitata per il Manchester United di Van Gaal, che nei quarti di finale di FA Cup pareggia 1-1 in casa contro il West Ham. Magia di Payet al quale risponde Martial e replay che si giocherà in casa degli Hammers. Quarti di finale amarissimi per l'Arsenal, che deve già abdicare dopo il ko interno per 2-1 contro il Watford: Ighalo e l'algerino Guedioura mandano in semifinale i Golden Boys.

MARTIAL SALVA IL MANCHESTERI Red Devils si ripresentano tra le mura amiche dopo il 2-0 incassato in Europa League contro il Liverpool, ma le cose non sembrano mettersi bene nella ripresa quando Payet tira fuori il classico coniglio dal cilindro per rompere l'equilibrio. E' infatti una pennellata su punizione dell'ex Lille a portare in vantaggio la squadra di Bilic: l'arco di Wembley sembra a un passo per il West Ham, ma Martial ha altri piani. Il francese, al minuto 83, s'inserisce alle spalle della difesa ospite e colpisce sul secondo palo deviando in rete il traversone di Herrera. Può tirare un sospiro di sollievo Van Gaal, che però ora dovrà giocarsi il passaggio del turno in trasferta.