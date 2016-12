FA Cup: Martial all'ultimo respiro, United in finale

Il Manchester United torna dunque a disputare una finale di FA Cup a nove anni di distanza da quella persa ai supplementari contro il Chelsea: l’Everton, invece, deve dire addio non solo alla coppa più prestigiosa di Inghilterra ma anche all’Europa League, ormai irraggiungibile considerata la deludente stagione in Premier League. È questo l’epilogo di una semifinale bellissima, giocata intensamente da entrambe le squadre con occasioni a non finire da una parte e dall’altra.



L’avvio è spumeggiante: Martial spreca al 2’, Lukaku risponde al 5’ saltando De Gea ma non Rooney che salva sulla riga di porta, Rojo manda a lato di un niente l’invito del grande ex e dopo dieci minuti sono già tre le chances da gol. Robles e De Gea si mettono di mezzo a Ligard e Lukaku, Martial e Rashford fanno pendere l’ago della bilancia delle occasioni dalla parte dei Red Devils e al 32’ finalmente si sblocca la partita: discesa di Martial sulla sinistra, palla al centro per Fellaini e piatto facile facile del centrocampista belga.



L’Everton è stordito, il Manchester prende sempre più campo ma al 57’ Fosu-Mensah frana addosso a Barkley e regala un rigore ai Toffies: dal dischetto, però, Lukaku non riesce a superare De Gea, protagonista di un tuffo all’angolino basso che evita il pari Everton. È comunque la scossa per l’undici di Martinez che inizia ad attaccare a testa bassa con Cleverley e Lukaku, mentre lo United agisce di rimessa e sfiora il raddoppio al 66’ con Martial (salvataggio sulla riga di Jagielka). L’1-1 arriva al 76’, quando Smalling devia sfortunatamente nella propria porta un traversone di Deulofeu che, all’82’, potrebbe addirittura raddoppiare: bravissimo De Gea a dire di no al connazionale ex Siviglia. Gli ultimi dieci minuti sono un assedio United: Van Gaal manda in campo anche Herrera e proprio un tocco del 26enne basco manda in porta Martial che a tu per tu con Robles non sbaglia piazzando di destro sul secondo palo. È il 93’, il ventenne francese raccoglie l’abbraccio fisico di Wembley e quello simbolico di Manchester: dopo nove anni lo United è in finale di FA Cup, mentre l’Everton di Martinez lascia a Londra l’ultimo obiettivo di una stagione fallimentare.