FA Cup: lo United vola agli ottavi, il Millwall fa fuori il Watford

Missione compiuta per il Manchester United che a Old Trafford batte 4-0 il Wigan e si qualifica in scioltezza agli ottavi di finale di Fa Cup: per i Red Devils vanno a segno Fellaini (44'), Smalling (58'), Mkhitaryan (74') e Schweinsteiger (81'), quest'ultimo schierato titolare da Mourinho. Giornata nera invece per il Watford: la squadra di Mazzarri perde 1-0 sul campo del Millwall, formazione di terza serie, ed è eliminata.