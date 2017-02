Fa Cup: lo United ribalta il Blackburn, tris Tottenham

Pronostici rispettati nella domenica del quinto turno di Fa Cup. Il Manchester United vince 2-1 in rimonta sul campo del Blackburn e conquista il pass per i quarti di finale. I Rovers (penultimi in Championship) passano in vantaggio con Graham ma vengono ribaltati da Rashford e Ibrahimovic, entrato nella ripresa. Il Tottenham, invece, si sbarazza con un sonoro 3-0 del Fulham a Craven Cottage grazie alla tripletta di Harry Kane.