Fa Cup: l'Arsenal fa fuori lo United

23:20 - L'Arsenal piazza il colpaccio e vola in semifinale di FA Cup. All'Old Trafford, nei quarti in gara secca, i Gunners battono 2-1 il Manchester United: nella prima frazione botta e risposta Monreal-Rooney, nella ripresa un erroraccio di Valencia manda in porta il grande ex Welbeck che regala il successo a Wenger. Ad un quarto d'ora dalla fine viene anche cacciato Di Maria, che prima simula e viene ammonito: poi tira la maglia al direttore di gara.

Al momento del sorteggio si pensava all'ennesimo scontro diretto tra Robin Van Persie e la sua ex squadra: invece l'infortunio alla caviglia destra di due settimane fa costringe l'olandese ad accomodarsi in tribuna, e Van Gaal sceglie di rinunciare anche a Falcao per far nuovamente spazio a Rooney come unica punta.

Dall'altra parte Wenger il grande ex lo schiera eccome: al centro dell'attacco dell'Arsenal c'è Danny Welbeck supportato dal tridente Oxlade-Chamberlain-Ozil-Sanchez, resta fuori Giroud.

A sbloccare la contesa al minuto 25 ci pensa una colossale dormita difensiva di Angel Di Maria, che inaugura così la sua non certo indimenticabile serata: slalom di Oxlade-Chamberlain che salta tre uomini e scarica sulla sinistra per il terzino spagnolo, lasciato clamorosamente solo dal 'Fideo'. A tu per tu con De Gea, Monreal non può proprio sbagliare. La classe però all'argentino non manca, e allora al 29' ecco la pennellata mancina per la testa di Rooney, che schiaccia in rete il pareggio dello United.

Nella ripresa l'Arsenal preme e crea parecchie occasioni da gol, ma la rete decisiva è frutto di un'altro erroraccio dello United: al 61' Valencia, schierato insolitamente terzino destro da un Van Gaal che forse esagera con gli esperimenti, sbaglia completamente il retropassaggio per De Gea. S'inserisce Welbeck che scarta il portiere e deposita in rete il 2-1, andando poi ad esultare di fronte agli inviperiti tifosi dei Red Devils. Lo United schiuma rabbia e si riversa nella metà campo dei Gunners, ma le velleità di rimonta dei padroni di casa vanno in frantumi al 77' con l'espulsione di Di Maria. L'argentino entra in contatto con Ramsey e si lascia cadere, beccandosi il giallo per simulazione: veementi le proteste del giocatore, che tira per la casacca il direttore di gara Michael Oliver, si prende la seconda ammonizione e finisce anzitempo sotto la doccia.

Termina 2-1 per l'Arsenal, che dopo il capitombolo in Champions col Monaco ha raccolto tre vittorie in altrettante gare e si gode anche il sorteggio delle semifinali, effettuato proprio stasera: niente Liverpool (che deve ancora giocare il replay col Blackburn) per i Gunners, che affronteranno la vincente di Bradford City-Reading.