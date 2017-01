Fa Cup: figuraccia Liverpool, è fuori. Il Wolverhampton firma l'impresa

Clamoroso ad Anfield Road: il Wolverhampton, formazione che milita in Championship dove naviga poco al di sopra della zona retrocessione, batte 2-1 il Liverpool e si qualifica agli ottavi di finale di FA Cup. In vantaggio dopo meno di un minuto con Stearman, la squadra di Lambert raddoppia al 41' con Weimann. Nella ripresa il Liverpool tenta la rimonta e accorcia le distanze all'86' con Origi, ma non basta: a fare festa è il Wolverhampton.