FA Cup: City al replay, Leicester eliminato

Entusiasmante pomeriggio di gare nel quinto turno di FA Cup. Il Manchester City di Guardiola non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Huddersfield Town, squadra di Championship, e sarà costretta al replay. Va peggio al Leicester di Claudio Ranieri che, nonostante 40 minuti di superiorità numerica, perde 1-0 per la rete di Cummings al 90' in casa del Millwall che nel turno precedente aveva fatto fuori il Watford di Mazzarri.